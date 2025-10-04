Autocarro precipita in una scarpata sull' A2 | conducente vivo per miracolo

Salernotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è temuto il peggio, la scorsa notte, lungo l’A2 del Mediterraneo all’altezza di Sala Consilina, dove un autocarro è precipitata in una scarpata al km 99100 in direzione nord. Fortunatamente il conducente è rimasto illeso, riuscendo a uscire dall’abitacolo.I soccorsiSul posto sono giunti i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

