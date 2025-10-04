Autobus con la scritta Gaza durante il corteo pro-Pal ora l' autista rischia provvedimenti

Romatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rischia di subire un provvedimento disciplinare l'autista Atac che, nella mattinata di venerdì 3 ottobre, ha circolato con un autobus con la scrittaGaza”, presumibilmente mentre tornava al deposito. Autobus con scritta “Gaza”L'immagine ha fatto il giro dei social e delle chat WhatsApp, ed è. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: autobus - scritta

Roma, l'autobus con la scritta Gaza che segue il corteo lungo la Nomentana

autobus scritta gaza duranteScritta "Gaza" sul bus: Atac avvia accertamenti, gogna social contro l'autista - Un bus che percorreva la via Nomentana in rientro al deposito, è stato notato e fotografato con la scritta Gaza al posto delle diciture d’azienda. Secondo roma.repubblica.it

autobus scritta gaza duranteRoma. Autobus con la scritta “Gaza” sulla Nomentana: Atac avvia accertamenti - Nella giornata di venerdì 3 ottobre, un autobus di linea si è trovato al centro di una controversia che ha acceso i riflettori sui social media ... Scrive ilquotidianodellazio.it

Cerca Video su questo argomento: Autobus Scritta Gaza Durante