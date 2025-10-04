Auto si scontra con un cinghiale sulla provinciale

Verso le ore 21:45 di ieri, i Carabinieri di Ausonia sono intervenuti sulla Strada Provinciale Castelnuovo Parano a seguito di un investimento di un cinghiale da parte di un automobilista del luogo.Il conducente, un 37enne di Ausonia, era alla guida di una Range Rover Velar quando ha urtato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

