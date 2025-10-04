Auto si schianta contro un albero | un morto e due feriti
Terribile incidente stradale a Cinigiano, in provincia di Grosseto, dove nella mattina di oggi, sabato 4 ottobre, un uomo è morto dopo che la sua auto è andata a schiantarsi contro un albero. Ferite anche altre due persone che si trovavano a bordo del veicolo.Incidente a Cinigiano (Grosseto). 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: auto - schianta
Auto si schianta nel cantiere, feriti 3 giovani: giallo sul conducente
Si schianta contro cinque auto e finisce fuori strada a Brignano: grave un 19enne - Foto
Chiaravalle, l'auto impazzita si schianta contro il recinto della casa: feriti estratti dalle lamiere
La donna era alla guida di un'auto che si è schiantata frontalmente contro un furgone - facebook.com Vai su Facebook
Si schianta sulle auto in sosta e si ribalta: un ferito a Olbia - X Vai su X
Esce di strada con l’auto e si schianta contro un albero: muore il conducente - Il tragico incidente nel pomeriggio odierno sulla strada provinciale 38 che collega Cursi a Bagnolo del Salento: per l’uomo, un 51enne, non c’è stato alcuno scampo. Segnala lecceprima.it
Auto contro un albero, 1 morto e 2 feriti in Maremma - Morto un uomo e due persone ferite nello scontro di un'auto contro un albero sulla SP 64 del Cipressino, in prossimità dell'incrocio della strada di Porrona, a Cinigiano (Grosseto). msn.com scrive