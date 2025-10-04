Auto si ribalta in strada un ferito
Rocambolesco incidente stradale questa sera sulle vie aretine. Intorno alle 21,00, per cause in corso di accertamento, un'auto si è ribaltata lungo la circonvallazione di Arezzo all'altezza dell'incrocio con via Romana e con l'hotel Piero della Francesca. Sul posto i sanitari allertati dalla. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
