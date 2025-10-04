Auto fuori controllo si schianta contro il guardrail ferito un uomo
Schianto violentissimo quello avvenuto nel primo pomeriggio di ieri sulla corsia sud della superstrada MeBo: verso le 13:30 un’auto ha perso il controllo, finendo per schiantarsi contro il guardrail. Ferito il conducente della vettura.A intervenire sul posto i vigili del fuoco di Postal, la Croce. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
