Auto contro camion 4 morti e 6 feriti
18.00 Quattro uomini di nazionalità pakistana sono morti in un incidente stradale a Scanzano Jonico, nel Materano. Viaggiavano con altre sei persone su un'auto a 7 posti, che si è scontrata con un camion sulla Statale 589 di Fondovalle dell'Agri. Ricoverati in diversi ospedali lucani tutti i compagni di viaggio: due sono in condizioni molto gravi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: auto - camion
L'auto in panne, il camion che travolge tutto: morta bimba di 8 anni, la piccola era con i familiari lungo la banchina
Incidente stradale a Jesolo, coinvolti un camion, quattro auto e una moto: morta una coppia di motociclisti, tre feriti
Incidente stradale a Jesolo, coinvolti un camion, quattro auto e una moto: morta una coppia di motociclisti, quattro feriti
New post: LEGGI LA NOTIZIA! Veneto – Scontro auto-camion: uomo rimane incastrato nelle lamiere https://tviweb.it/veneto-scontro-auto-camion-uomo-rimane-incastrato-nelle-lamiere/… #veneto #notizie #news - X Vai su X
Colle: un camion ha bloccato via XX settembre, gli Olmi. Mobilità interrotta verso i Quattro Cantoni e Via Garibaldi. Necessaria la rimozione delle auto - facebook.com Vai su Facebook
Matera, in 10 su un’auto da sette posti. Quattro morti in un incidente contro un camion - Scanzano Ionico (Matera), 4 ottobre 2025 – Quattro uomini di nazionalità pakistana sono morti in un incidente stradale avvenuto, per cause in fase di accertamento, a Scanzano Jonico (Matera), sulla Fo ... Segnala quotidiano.net
Si schiantano con l’auto contro un camion: 4 morti e 5 feriti a Scanzano Jonico - Quattro persone sono morte in un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla strada statale 598 di Fondovalle dell'Agri, nel territorio di Scanzano Jonico ... Da fanpage.it