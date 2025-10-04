Auto contro camion 4 morti e 6 feriti

18.00 Quattro uomini di nazionalità pakistana sono morti in un incidente stradale a Scanzano Jonico, nel Materano. Viaggiavano con altre sei persone su un'auto a 7 posti, che si è scontrata con un camion sulla Statale 589 di Fondovalle dell'Agri. Ricoverati in diversi ospedali lucani tutti i compagni di viaggio: due sono in condizioni molto gravi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it