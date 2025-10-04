Autista di 44 anni pestato e sfregiato ricoverato al Maggiore | due arresti
Concorso in lesioni personali gravi e aggravate è il reato di cui devono rispondere due indagati di 25 anni destinatari di una ordinanza di custodia cautelare del gip di Reggio Emilia dopo indagini dei carabinieri. La vicenda risale allo scorso 16 settembre e coinvolge due reggiani, un runner di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
