Aura Marquez | l' incontro con la star del web è esilarante

Avete tutti presente l'esultanza in equilibrio sulla moto di Marc Marquez? Il bambino che l'ha ispirata è una star dei social, andato virale ovunque grazie ai suoi balletti a bordo di canoe che sfrecciano sull'acqua. Il campione di MotoGP l'ha incontrato ai box e lo ha omaggiato con uno stivale autografato (ig: @ducaticorse). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Marc Marquez balla sul traguardo dopo la vittoria: che cos'è "l'aura farming" del Sachsenring
Marquez come Valentino Rossi. Ma la MotoGp ha perso l’aura - X Vai su X
