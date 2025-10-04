Aura Marquez | l' incontro con la star del web è esilarante

Avete tutti presente l'esultanza in equilibrio sulla moto di Marc Marquez? Il bambino che l'ha ispirata è una star dei social, andato virale ovunque grazie ai suoi balletti a bordo di canoe che sfrecciano sull'acqua. Il campione di MotoGP l'ha incontrato ai box e lo ha omaggiato con uno stivale autografato (ig: @ducaticorse). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Marc Marquez balla sul traguardo dopo la vittoria: che cos'è "l'aura farming" del Sachsenring

Aura Marquez: l'incontro con la star del web è esilarante - Il bambino che l'ha ispirata è una star dei social, andato virale ovunque grazie ai suoi balletti a bordo di canoe che sfrecciano sull'acqua. Lo riporta msn.com

aura marquez incontro starMarquez incontra il bambino dell'aura farming: ecco come è andata. VIDEO - Dopo l'esultanza danzante del Sachsenring, Marc Marquez incontra Rayyan Arkan Dikha, bambino di 11 anni che ha inventato uno dei tormentoni dell'estate 2025. Come scrive sport.sky.it

