Attualità di una distopia | l’America lacerata e violenta di P T Anderson

È un’America totalmente polarizzata quella che racconta Paul Thomas Anderson in "Una battaglia dopo l’altra": da un lato suprematisti bianchi violenti e ipocriti, dall’altro rivoluzionari idealisti, cialtroni, spietati e fragili. I primi sono una versione aggiornata del Ku Klux Klan, con le magliette Lacoste al posto dei cappucci e un’utilizzazione della religione cristiana tanto esibita quanto blasfema: i membri del “Christmas Adventurers Club”, nella versione italiana I Pionieri del Natale, si salutano dicendo “Merry Christmas” in opposizione al politicamente corretto “Happy Holidays” e antepongono il raggelante “Hail” a “Saint Nick”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

