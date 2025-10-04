Il Napoli sfiderà domenica con il Genoa, dal quale è arrivato un messaggio importante. Dopo aver perso lo scontro diretto contro il Milan, di fatto, il Napoli ha fornito subito una risposta molto importante. Gli azzurri, infatti, hanno vinto per 2-1 la gara dello Stadio Diego Armando Maradona di Champions League contro i lusitani dello Sporting CP. Archiviata questa gara con il team biancoverde, dunque, il Napoli è atteso da un’altra gara importante, ovvero quella di domenica prossima contro il Genoa. Proprio dalla gara ligure, tra l’altro, bisogna registrare un avviso per lo stesso Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Attento Napoli, Vieira carica il suo Genoa: Conte avvertito