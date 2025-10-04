Attacco alla sinagoga di Manchester | libertà vigilata del sospetto sotto accusa
La vita ordinaria del quartiere si è spezzata ieri pomeriggio, quando un uomo armato di odio ha varcato i cancelli della sinagoga di Manchester provocando morte e sgomento. L’attacco, che ha rimesso al centro il tema della prevenzione, ha rivelato crepe profonde nel sistema di sorveglianza penale britannico. La scarcerazione controversa L’informazione più sconcertante emersa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: sinagoga - manchester
