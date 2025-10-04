Attaccanti Juve spaesati dal turnover massiccio di Tudor? Il tecnico risponde così in conferenza stampa | le sue dichiarazioni

Juventusnews24.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attaccanti Juve spaesati dal turnover, Tudor risponde alle polemiche: le scelte vengono fatte gara per gara, l’aspetto psicologico è gestito dal tecnico. Un turnover che fa discutere, una gerarchia in attacco che non è ancora definita. Alla vigilia della super sfida contro il  Milan,  Igor Tudor  ha risposto in conferenza stampa alle critiche di chi vede i suoi attaccanti “spaesati” dalle continue rotazioni. La replica del tecnico della  Juventus  è stata secca, decisa, una rivendicazione del suo metodo di lavoro e della sua filosofia. Tudor: la gestione dell’attacco. Alla domanda diretta se i continui cambi di formazione potessero creare confusione in giocatori come  Vlahovic,  David  e  Openda, l’allenatore bianconero ha risposto in modo tanto breve quanto significativo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

attaccanti juve spaesati dal turnover massiccio di tudor il tecnico risponde cos236 in conferenza stampa le sue dichiarazioni

© Juventusnews24.com - Attaccanti Juve spaesati dal turnover massiccio di Tudor? Il tecnico risponde così in conferenza stampa: le sue dichiarazioni

In questa notizia si parla di: attaccanti - juve

Kolo Muani Juve, il riscatto dal PSG è bloccato da… Vlahovic! Il domino di mercato che coinvolge i due attaccanti bianconeri

Sancho, Kolo Muani o entrambi? Così Tudor cambia la Juve in base ai suoi attaccanti

Conferenza stampa David Juve: «Ecco perché ho scelto questo club. Voglio diventare uno dei migliori attaccanti al mondo. Scudetto? Ogni stagione può essere quella buona»

attaccanti juve spaesati turnoverJuventus senza certezze in avanti, Caressa accusa Tudor: un dato sul turnover gli dà ragione - Tudor ha cambiato 6 volte il tridente d’attacco nelle 7 partite disputate finora: per Caressa le continue rotazioni del turnover non aiutano la Juventus ... sport.virgilio.it scrive

Juve, Paratici: 'Turnover? Non è un esame per nessuno, tutti hanno la fiducia di Sarri' - Fabio Paratici, CFO della Juve, ha parlato ai microfoni di JTV nell'immediata vigilia della sfida tra i bianconeri e il Bayer Leverkusen: "Ci aspettiamo una bella partita, siamo contenti di essere ... Scrive calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Attaccanti Juve Spaesati Turnover