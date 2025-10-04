Attaccanti Juve spaesati dal turnover massiccio di Tudor? Il tecnico risponde così in conferenza stampa | le sue dichiarazioni

Attaccanti Juve spaesati dal turnover, Tudor risponde alle polemiche: le scelte vengono fatte gara per gara, l’aspetto psicologico è gestito dal tecnico. Un turnover che fa discutere, una gerarchia in attacco che non è ancora definita. Alla vigilia della super sfida contro il Milan, Igor Tudor ha risposto in conferenza stampa alle critiche di chi vede i suoi attaccanti “spaesati” dalle continue rotazioni. La replica del tecnico della Juventus è stata secca, decisa, una rivendicazione del suo metodo di lavoro e della sua filosofia. Tudor: la gestione dell’attacco. Alla domanda diretta se i continui cambi di formazione potessero creare confusione in giocatori come Vlahovic, David e Openda, l’allenatore bianconero ha risposto in modo tanto breve quanto significativo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Attaccanti Juve spaesati dal turnover massiccio di Tudor? Il tecnico risponde così in conferenza stampa: le sue dichiarazioni

In questa notizia si parla di: attaccanti - juve

