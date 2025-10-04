Attacca adesivi con scritto ‘Attenti al cane’ e la figura di un carabiniere 26enne denunciato per vilipendio

Un 26enne di Marciana Marina è stato denunciato dai carabinieri per aver affisso alcuni volantini adesivi offensivi nei confronti dei carabinieri su diversi cartelli stradali del Comune. Secondo quanto accertato, infatti, il ragazzo avrebbe affisso, a fine agosto, almeno quattro adesivi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Livorno: attacca adesivi con faccia da cane su divisa da carabiniere. Denunciato per vilipendio

