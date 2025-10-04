Una partita senza storia con una differenza abissale: Jannik Sinner ha stravinto contro il tedesco Daniel Altmaier con il punteggio di 6-3, 6-3 dopo un'ora e 30 minuti di gioco. Sempre in controllo, una gara non semplice ma i momenti di difficoltà sono stati davvero pochi. L'altoatesino sembra essere sempre più al top del forma e pronto a difendere il titolo al Masters 1000 di Shanghai. Le parole di Jannik. " Sapevo che oggi sarebbe stata difficile, non ho avuto molto tempo per adattarmi. Ogni avversario è difficile, sono contento di aver vinto, spero di alzare il livello domani. Sono contento di essere tornato qui, ho bellissimi ricordi, vedremo", ha dichiarato l'altoatesino al termine della gara. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Atp Shanghai, Sinner travolge Altmaier in due set