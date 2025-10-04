Atp Shanghai p1 | Buon esordio per Sinner e Musetti
Con il n.1 e 2 italiani, solo Luciano Darderi riesce ad avanzare al terzo turno del Masters 1000 cinese. Le condizioni di gioco sono durissime a causa dell’elevata umidità che sta mettendo in difficoltà tutti i giocatori. Ne parliamo in diretta alle 14:30 su TennisMania, il talk di OA Sport dedicato al tennis Dove: canale YouTube di OA Sport #Masters1000 #Sinner #Musetti #Tennis #Darderi #TennisMania #OASport #ATP #Cina #TennisItalia #LiveTennis. 🔗 Leggi su Oasport.it
