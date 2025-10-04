Atp Shanghai 2025 Sinner batte Altmaier all’esordio

Esordio con vittoria per Jannik Sinner all’ Atp Shanghai 2025, Masters 1000 in corso sui campi in cemento della città cinese. Il tennista azzurro, numero due al mondo (e primo del seeding), ha battuto in due set, con un doppio 6-3, il tedesco Daniel Altmaier, numero 49 del ranking, in un’ora e 37 minuti di gioco. Al terzo turno il 24enne altoatesino affronterà l’olandese Tallon Griekspoor, 31° nella classifica mondiale. Sinner: “Non ho avuto tempo per adattarmi, ora devo alzare il livello”. “Sapevo già alla vigilia che oggi sarebbe stato difficile, non ho avuto molto tempo per adattarmi. Ogni avversario e ogni giornata è difficile, sono contento di aver vinto, spero di alzare il livello domani. 🔗 Leggi su Lapresse.it

