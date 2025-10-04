Atp 1000 Shanghai tutto troppo facile per Sinner | doppio 6-3 contro Altmaier
Debutto agevole per Jannik Sinner nel "Rolex Shanghai Masters", il penultimo Masters 1000 della stagione, con montepremi totale pari a 9.193.540 dollari, in corso sui campi in cemento della capitale economica della Cina. Reduce dal successo di Pechino, il tennista azzurro, numero 2 del mondo e secondo favorito del seeding (in realtà primo favorito dopo il forfait all’ultimo minuto di Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: shanghai - tutto
Sinner può guadagnare punti su Alcaraz nel ranking ATP vincendo a Pechino. Ma a Shanghai cambierà tutto…
LIVE Berrettini-Mannarino 5-7 6-6, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: l’azzurro si gioca tutto nel tie-break del secondo set
LIVE Arnaldi-Sakamoto 7-6, 4-3, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: ligure davanti, ma tutto può succedere
ATP Shanghai, Nardi: “Un bilancio? Negativo. Un’intossicazione alimentare ha complicato tutto” - X Vai su X
Shanghai Masters 2025, con Sinner ma senza Alcaraz: tutto sul torneo e come seguirlo in tv da oggi - facebook.com Vai su Facebook
Atp 1000 Shanghai, tutto troppo facile per Sinner: doppio 6-3 contro Altmeier - Debutto agevole per Jannik Sinner nel "Rolex Shanghai Masters", il penultimo Masters 1000 della stagione , con montepremi totale pari a 9. Lo riporta gazzettadelsud.it
Sinner-Altmaier all'Atp Shanghai, il risultato in diretta live della partita - Jannik ha vinto nel 2022 allo US Open in cinque set, mentre a sorpresa ... Si legge su sport.sky.it