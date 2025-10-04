Atp 1000 Shanghai avanti Musetti | Comesana battuto in due set 6-4 6-0

Lorenzo Musetti è approdato al terzo turno del "Rolex Shanghai Masters", il penultimo Masters 1000 della stagione, con montepremi totale pari a 9.193.540 dollari, in corso sui campi in cemento della capitale economica della Cina. Il tennista azzurro, numero 9 del mondo e ottavo favorito del seeding, dopo il bye del primo turno, ha superato nel suo match d’esordio in Cina l’argentino Francisco. 🔗 Leggi su Feedpress.me

