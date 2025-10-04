Atletica Cecchetto vola nella marcia | battendo il record cadetti di Didoni Ficarra e Casini padroni della velocità
A Viareggio (in provincia di Lucca) è andata in scena la prima giornata dei Campionati Italiani Cadetti, la rassegna tricolore riservata agli under 16. In terra toscana emergeranno talenti che nel prossimo futuro potranno diventare i pilastri della nostra Nazionale, il primo a mettersi in luce è stato un pimpante Cristian Cecchetto. Il veneto ha infatti siglato il nuovo record italiano di categoria sui 5000 metri di marcia, migliorando dopo ben trentasei anni lo storico primato di Michele Didoni: 21:47.83, abbattuto di dieci secondi il precedente 21:57.8 siglato nel 1989. Alle sue spalle si è piazzato l’altro classe 2010 Davide Sorressa (21:49. 🔗 Leggi su Oasport.it
