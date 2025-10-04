Atletica Arjola Dedaj si tinge di bronzo nel salto in lungo T11 ai Mondiali paralimpici!
Arriva un’altra medaglia azzurra in chiusura dell’ottava e penultima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di atletica paralimpica, in corso di svolgimento al Jawaharlal Nehru Stadium di Nuova Delhi (in India). Dopo lo splendido oro mattutino di Assunta Legnante nel getto del peso F12, l’Italia può festeggiare infatti anche il bronzo conquistato da Arjola Dedaj nel salto in lungo T11. La campionessa iridata di Londra 2017 ha conquistato una significativa terza posizione grazie alla miglior misura personale della stagione con i 4.41 metri del suo secondo salto, non troppo distante dal personale (4. 🔗 Leggi su Oasport.it
