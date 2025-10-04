Athletic Bilbao-Maiorca sabato 04 ottobre 2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Vittoria di misura per i baschi
Athletic Bilbao-Maiorca è una sfida molto interessante tra due squadre che vivono un periodo di grande difficoltà: 5 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime 6 gare ufficiali per i baschi, che sono piombati in questa crisi profonda da quando si è fatto male Nico Williams, vera e propria luce della manovra offensiva dei Leones. I . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: athletic - bilbao
Liverpool-Athletic Bilbao (Amichevole, 04-08-2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici
Liverpool 3-2 Athletic Bilbao – Salah e Gakpo su Anfield RefterSeot
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano (lunedì 25 agosto 2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici. Seconda vittoria consecutiva per i Leones?
L'Athletic Bilbao per la #Palestina. ? (Forse il primo grande club europeo a prendere esplicitamente posizione.) - X Vai su X
Ieri sera, nella partita di Champions League contro l'Arsenal, i tifosi dell'Athletic Bilbao hanno esposto un grande striscione lungo la loro curva, dedicato alla Palestina. "Staremo dalla tua parte da oggi fino all'ultimo giorno" recitava la scritta, in lingua basca. Ne - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Athletic Bilbao-Maiorca: un po’ di pace prima della sosta - Maiorca è una gara dell'ottava giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it scrive
Pronostico Atletico Bilbao-Maiorca 4 Ottobre 2025: 8ª Giornata di Liga Spagnola - Maiorca, nona giornata di Liga EA Sports: scopri pronostico, quote e analisi di una sfida che vede i baschi favoriti, ma attent ... Da bottadiculo.it