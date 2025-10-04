Atb potenziata la linea 1 | due corse per incentivare il parcheggio della fiera

LA DECISIONE. Dal 6 ottobre due corse aggiuntive nelle ore di punta e segnaletica aggiornata nei parcheggi di interscambio con orari e indicazioni per spostarsi verso il centro città con il trasporto pubblico locale in modo semplice, veloce e sostenibile. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

