Atalanta volenterosa Como attento e preciso | un giusto 1-1 che accontenta entrambi

Bergamo, 4 ottobre 2025 – E’ un giusto pareggio quello nel derby regionale lombardo tra un’ Atalanta volitiva, spinta dai 23mila della New Balance Arena, ma con troppi assenti ad accorciare le rotazioni, e un Como attento e preciso. Un 1 -1 giusto considerando le occasioni costruite dalle due squadre, con più Dea in termini di quantità e con i portieri entrambi decisivi. Partita che la squadra di Juric ha dominato nel primo quarto d’ora mancando il colpo del ko: dopo il gol di Samardzic dopo appena cinque minuti i nerazzurri hanno visto sfumare il raddoppio su conclusione di Sulemana a porta vuota per un salvataggio miracolo di Perrone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

