Atalanta oltre l’emergenza | battere il Como per chiudere al meglio il primo mini-ciclo
Bergamo. Il conto per ora racconta di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. È questo il bilancio parziale del primo, vero mini-ciclo della stagione dell’Atalanta, dopo le due parentesi di calcio post agostano contro Pisa e Parma, con un doppio 1-1 che aveva fatto storcere qualche naso. Qelle due non-vittorie sono un punto in casa della Juventus e un ko per quanto duro sul campo dei campioni d’Europa del Psg. Insomma, per tracciare una linea bisogna aspettare quest’ Atalanta-Como, come ha ammesso lo stesso Juric. E in caso di vittoria, non c’è che dire: al netto di un calendario comunque non difficile, visto che 4 delle 6 affrontate entrando nella giornata sono nelle ultime 7 posizioni, andare alla pausa con 12 punti in 6 partite, sarebbe del tutto positivo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
