Atalanta non basta il gol di Samardzic | il Como strappa un punto a Bergamo

New Balance Arena. Termina con un pareggio il primo mini-ciclo di partite di Ivan Juric sulla panchina dell’ Atalanta. Davanti al muro di bambini che colora il settore ospiti vista la trasferta vietata ai comaschi per gli scontri in autogrill di fine agosto, nella gara d’esordio ufficiale della nuova New Balance Arena la Dea impatta 1-1 contro il Como. La squadra di Fabregas mette subito in mostra le sue qualità nel palleggio, nonostante le assenze l’Atalanta risponde con una prestazione maiuscola per intensità e tecnica. In dubbio fino all’ultimo, dopo due minuti Hien indossa i panni di Superman per salvare dopo una leggerezza di Ederson in impostazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Atalanta, non basta il gol di Samardzic: il Como strappa un punto a Bergamo

In questa notizia si parla di: atalanta - basta

Se per gli Europei del 2032 urgono stadi basta citofonare Atalanta

L’Inter alza l’offerta per Lookman: 45 milioni, ma per l’Atalanta ancora non basta

Lookman rompe con l’Atalanta: “Avevano promesso la cessione, ora basta”

#CABAL entra e segna il gol del pareggio contro l’ #atalanta ma non basta.. La #JUVE ha perso una grande occasione!Inizio incisivo, poi si è spenta anche per la serie di errori commessi! Si poteva anche vincere ma l’incapacità di fare un cross giusto - facebook.com Vai su Facebook

?#Sulemana spaventa la #Juve, #Cabal non basta a #Tudor: l'#Atalanta in dieci pareggia allo Stadium - X Vai su X

Pari tra Atalanta e Como: Perrone risponde a Samardzic - Dopo la vittoria casalinga in rimonta in Champions League, l'Atalanta viene fermata in casa dal Como: 1- Da corrieredellosport.it

Atalanta e Como divertono e regalano puro spettacolo: 1-1 con le firme di Samardzic e Perrone - Primo tempo pirotecnico con l'Atalanta che va per prima in vantaggio con Samardzic per poi venire raggiunta dal Como su un pareggio rocambolesco di Perrone ... Scrive fanpage.it