Zingonia. L’ Atalanta per la partita di sabato 4 ottobre contro il Como ritrova almeno parzialmente Isak Hien, che venerdì pomeriggio nell’allenamento della vigilia ha svolto parte della seduta insieme al gruppo. Ivan Juric lo aveva lasciato intendere in conferenza stampa: il responso sulla disponibilità o meno del difensore svedese sarebbe stato determinato solo nel pomeriggio. Si portava dietro una risentimento muscolare all’adduttore che non gli dava pace da ormai due settimane, dopo averlo accusato nella partita contro il Torino ed essere uscito dal campo. Sembrava recuperabile già per il Brugge, se non addirittura per la Juventus, ma le valutazioni giorno per giorno hanno sconsigliato un rientro immediato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Atalanta, Hien stringe i denti: convocato per la sfida con il Como

