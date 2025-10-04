Atalanta e Como divertono e regalano puro spettacolo | 1-1 con le firme di Samardzic e Perrone

Primo tempo pirotecnico con l'Atalanta che va per prima in vantaggio con Samardzic per poi venire raggiunta dal Como su un pareggio rocambolesco di Perrone. Poi nel secondo tempo, altre emozioni ma nessuna altra rete: il derby lombardo finisce 1-1. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: atalanta - como

Serie A. Atalanta-Como 1-1 dopo i primi 45'. Inter-Cremonese 4-1: i meneghini agganciano temporaneamente la vetta del campionato.Lazio-Torino 3-3

Atalanta-Como: Douvikas si mangia il gol, Samardzic sblocca subito. Ederson vicino al raddoppio Diretta 1-0

