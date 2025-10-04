Atalanta-Como Perrone risponde a Samardzic | 1-1 tra Juric e Fabregas
Alla New Balance Arena, termina 1-1 il match tra Atalanta e Como nella sesta giornata di Serie A. La squadra di Juric, ancora imbattuta in campionato, sblocca la gara al 6? con Lazar Samardzic. Immediata la reazione della formazione di Fabregas, che al 19? trova la rete del pareggio con Perrone. L'articolo proviene da SololaRoma.it. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: atalanta - como
Violenza ultrà sull?Autostrada del Sole: «Calci, pugni, cinghiate e fumogeni». Maxi-rissa tra tifosi di Como e Atalanta, autogrill nel caos
Le altre lombarde di serie A. Boom Atalanta, solo mille tessere disponibili in vendita libera. Como in stand-by, la Cremonese parte lunedì con la prelazione
Count down serie A, le milanesi a caccia del Napoli. Incognite Juve e Atalanta, Como outsider
Serie A. Atalanta-Como 1-1 dopo 45'. Poker dell'Inter alla Cremonese: 4-1. Lazio-Torino 3-3 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-sesta-giornata-2025-tutte-le-partite-highlights-news-aggiorna - facebook.com Vai su Facebook
Atalanta-Como: Douvikas si mangia il gol, Samardzic sblocca subito. Ederson vicino al raddoppio Diretta 1-0 https://trib.al/X7cIzLh - X Vai su X
Serie A, Atalanta-Como 1-1: Perrone risponde a Samardzic, Dea mantiene l'imbattibilità - Succede tutto nel primo tempo, con Samardzic che illude la Dea e Perrone che batte Carnesecchi con un tiro- Segnala msn.com
Perrone risponde con fortuna a Samardzic, il derby tra Atalanta e Como finisce in parità - Juric e Fabregas (non in panchina) maturano il secondo pareggio consecutivo dopo un primo tempo molto più entusiasmante della ripresa ... Si legge su tuttosport.com