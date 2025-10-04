Atalanta-Como Perrone risponde a Samardzic | 1-1 tra Juric e Fabregas

Sololaroma.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla New Balance Arena, termina 1-1 il match tra Atalanta e Como nella sesta giornata di Serie A. La squadra di Juric, ancora imbattuta in campionato, sblocca la gara al 6? con Lazar Samardzic. Immediata la reazione della formazione di Fabregas, che al 19? trova la rete del pareggio con Perrone. L'articolo proviene da SololaRoma.it. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

atalanta como perrone risponde a samardzic 1 1 tra juric e fabregas

© Sololaroma.it - Atalanta-Como, Perrone risponde a Samardzic: 1-1 tra Juric e Fabregas

In questa notizia si parla di: atalanta - como

Violenza ultrà sull?Autostrada del Sole: «Calci, pugni, cinghiate e fumogeni». Maxi-rissa tra tifosi di Como e Atalanta, autogrill nel caos

Le altre lombarde di serie A. Boom Atalanta, solo mille tessere disponibili in vendita libera. Como in stand-by, la Cremonese parte lunedì con la prelazione

Count down serie A, le milanesi a caccia del Napoli. Incognite Juve e Atalanta, Como outsider

atalanta como perrone rispondeSerie A, Atalanta-Como 1-1: Perrone risponde a Samardzic, Dea mantiene l'imbattibilità - Succede tutto nel primo tempo, con Samardzic che illude la Dea e Perrone che batte Carnesecchi con un tiro- Segnala msn.com

atalanta como perrone rispondePerrone risponde con fortuna a Samardzic, il derby tra Atalanta e Como finisce in parità - Juric e Fabregas (non in panchina) maturano il secondo pareggio consecutivo dopo un primo tempo molto più entusiasmante della ripresa ... Si legge su tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Como Perrone Risponde