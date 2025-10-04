Atalanta - Como 1-1 | Perrone risponde a Samardzic

Sport.quotidiano.net | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo, 4 ottobre 2025 - Tanta intensità e ritmo alto nei primi venti minuti, con più occasioni da gol rispetto ai restanti settanta. L’ Atalanta passa in vantaggio con Samardzic, bravo a chiudere uno scambio nello stretto con Ederson. Ma il Como — guidato in panchina dal vice Dani Guindos, vista la squalifica di Fabregas — risponde con un episodio fortunoso: un cross di Perrone si trasforma in un pallonetto che sorprende Carnesecchi. Da lì in poi, la gara si spegne. Nella ripresa i tanti cambi non incidono e le squadre faticano a rendersi pericolose. Finisce in parità: l’Atalanta sale a quota 10 punti, il Como resta a una sola lunghezza di distanza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

