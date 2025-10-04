Atalanta-Como 1-1 Perrone risponde a Samardzic

(Adnkronos) – Atalanta e Como pareggiano 1-1 nell'anticipo del sabato sera della sesta giornata di Serie A. Succede tutto nel primo tempo con i padroni di casa che passano in vantaggio con Samardzic al 6' e ospiti che trovano il pari con Perrone al 19'. In classifica gli orobici salgono al sesto posto con 10 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Atalanta-Como, le pagelle: Sulemana (6,5) corre per due sulla fascia. Lookman (6) non è ancora lui. Nico Paz (6,5) sempre grandi numeri - I bergamaschi hanno sbloccato la gara al 6' del primo tempo con Samardzic, che ha sfruttato un recupero ... Si legge su ilmessaggero.it

Atalanta e Como divertono e regalano puro spettacolo: 1-1 con le firme di Samardzic e Perrone - Primo tempo pirotecnico con l'Atalanta che va per prima in vantaggio con Samardzic per poi venire raggiunta dal Como su un pareggio rocambolesco di Perrone ... Lo riporta fanpage.it