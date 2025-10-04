Atalanta Como 1-1: tutto pari al Gewiss Stadium, a Samardzic risponde Perrone. Ecco come è andata la sfida delle 20.45. Un botta e risposta in avvio, poi tanta lotta ma nessun vincitore. L’ Atalanta frena in casa e non va oltre l’ 1-1 contro un ottimo Como. Botta e risposta nel primo tempo. La partita del Gewiss Stadium si infiamma subito. A sbloccarla, dopo appena 6 minuti, è l’ Atalanta con una perla del suo fantasista, Lazar Samardzic, che porta in vantaggio i suoi. La reazione del Como, però, è immediata e veemente. Al 16?, il centrocampista argentino Maximo Perrone trova il gol del pareggio, rimettendo subito il match in equilibrio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Atalanta Como 1-1: parità al Gewiss Stadium, a Samardzic risponde Perrone. Come è andata la sfida