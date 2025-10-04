Asus rilancia la fiducia | garanzia triennale su ogni nuovo notebook

Più sicurezza e meno pensieri per chi sceglie un portatile Asus: con effetto immediato la casa taiwanese estende a tre anni la garanzia standard su ogni nuovo notebook destinato al consumatore, messaggio inequivocabile di fiducia nei propri componenti. Sbircia la Notizia Magazine racconta i dettagli dopo averli verificati, in collaborazione con Adnkronos. Garanzia potenziata Il .

