Assurdo in Premier | Okafor sta per segnare ma in campo appare un pallone da spiaggia!

Succede l'impensabile in Premier League nel match tra Leeds e Tottenham, finito 1-2 in favore degli Spurs. Al 34' del primo tempo l'ex Milan Noah Okafor supera Vicario segnando il gol del momentaneo pareggio, ma proprio in quell'istante appare in campo un pallone da spiaggia. Un episodio che ha ricordato un altro momento iconico del campionato inglese risalente al 2009, quando l'attaccante del Sunderland Darren Bent segnò contro il Liverpool, sfruttando proprio la deviazione di un pallone gonfiabile finito sul terreno di gioco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
