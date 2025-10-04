Assunta Legnante l’imperatrice del getto del peso | Campionessa del Mondo F12 per la sesta volta! Dieng quarto

Assunta Legnante continua a giganteggiare in lungo e in largo, dettando legge da vero fenomeno in grado di segnare il tempo e continuare a scrivere la storia. Un autentico portento capace di dominare per ormai tre lustri, dall’alto di una superiorità sconfinata, andando oltre limiti che vengono continuamente spostati e sciorinando una maestria semplicemente sensazionali. A 47 anni la napoletana si è laureata Campionessa del Mondo nel getto del peso (categoria F12), imponendo al Jawaharlal Nehru Stadium di Nuova Delhi, dove stanno andando in scena i Mondiali di atletica paralimpica, con la misura di 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

