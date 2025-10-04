Asst Rhodense screening gratuiti per prevenire il tumore al seno | ecco dove e quando

Ottobre si colora di rosa per ricordare che la prevenzione è l’arma più potente contro il tumore al seno. Non è solo una campagna di sensibilizzazione, ma un invito concreto a tutte le donne: prendersi cura di sé attraverso lo screening mammografico gratuito, che può salvare la vita. Una campagna che non è solo simbolica: . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net