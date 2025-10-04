Assolto il 40enne di Manocalzati | il Tribunale lo scagiona dall' accusa di rifiuto dell’alcol test

Avellinotoday.it | 4 ott 2025

Avellino, 4 ottobre 2025 – Si è concluso con una sentenza di assoluzione il procedimento a carico di un quarantenne di Manocalzati, accusato di essersi rifiutato di sottoporsi all’alcol test nella notte di un episodio avvenuto nell’ottobre 2021. L’uomo è stato assistito in giudizio dall’avvocato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

