Assolto il 40enne di Manocalzati | il Tribunale lo scagiona dall' accusa di rifiuto dell’alcol test
Avellino, 4 ottobre 2025 – Si è concluso con una sentenza di assoluzione il procedimento a carico di un quarantenne di Manocalzati, accusato di essersi rifiutato di sottoporsi all’alcol test nella notte di un episodio avvenuto nell’ottobre 2021. L’uomo è stato assistito in giudizio dall’avvocato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: assolto - 40enne
Roberto Bo La donna non riportò ferite. Assolto per le tentate lesioni e l’estorsione - facebook.com Vai su Facebook