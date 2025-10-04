Assicurazione auto per neopatentati tutte le novità e come risparmiare sul premio
I neopatentati secondo la definizione stabilita dall’ultimo Codice della Strada sono coloro che hanno una patente di guida da meno di 3 anni. Oltre a muovere i primi passi alla guida, devono anche stipulare un’assicurazione auto, le cui tariffe sono spesso molto elevate. Ma ci sono modi per risparmiare. Le nuove regole per i neopatentati. Prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada venivano considerati neopatentati coloro che avevano ottenuto la patente da meno di 1 anno. Ora la nuova normativa ha imposto un limite temporale di 3 anni dal conseguimento della licenza di guida, senza eccezione di età anagrafica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
