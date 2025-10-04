Assegnato il Premio Talamoni A presidi amministratori campioni le benemerenze della Provincia
Presidi, amministratori, campioni sportivi. Sono davvero vari gli ambiti di competenza dei neo insigniti con il Premio “Beato Talamoni“, ieri nell’auditorium “Egidio Ghezzi“ della Provincia e in diretta streaming su YouTube. Il Premio è la massima benemerenza conferita dalla Provincia di Monza e della Brianza, istituita nel 2011 in onore del Santo Patrono della Brianza, Luigi Talamoni. Il riconoscimento ogni anno premia persone, associazioni e realtà che incarnano i valori fondanti della comunità brianzola di servizio, impegno civile, solidarietà, cultura e innovazione. Luigi Talamoni ebbe tanti talenti: presbitero, professore, consigliere comunale di Monza e fondatore della congregazione delle suore Misericordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
