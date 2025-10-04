Assalto notturno al bancomat | banda della marmotta in azione a Casoli

Assalto notturno al bancomat della filiale Bper di Casoli. Intorno alle 4 di sabato 4 ottobre, ignoti hanno fatto saltare lo sportello automatico dell'istituto di credito in largo San Nicola, nel centro del paese.Due sarebbero state le esplosioni sentite dai residenti della zona, che sono stati. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

