Ascolti tv venerdì 3 ottobre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 3 ottobre 2025? Su Rai 1 è andato in onda Tale e quale show 2025. Su Rai 2 La furia di un uomo. Su Rai 3 Farwest. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Tradimento. Su Italia 1 La maledizione della prima luna. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 3 ottobre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv venerdì 3 ottobre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ascolti tv venerdì 3 ottobre: Tale e quale show 2025, Tradimento, Propaganda Live