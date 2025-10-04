Ascolti tv venerdì 3 ottobre | Tale e quale show 2025 Tradimento Propaganda Live
Ascolti tv venerdì 3 ottobre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 3 ottobre 2025? Su Rai 1 è andato in onda Tale e quale show 2025. Su Rai 2 La furia di un uomo. Su Rai 3 Farwest. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Tradimento. Su Italia 1 La maledizione della prima luna. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 3 ottobre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv venerdì 3 ottobre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: ascolti - venerd
#Radio1 Ogni venerdì alle 15.05 "Non Solo parole" con #Noemi e #PatrizioRuviglioni. La musica raccontata attraverso ascolti guidati, interviste e aneddoti. “Ci sono sempre dei diamanti da trovare in questo oceano di musica”, dice la cantante al microfono di - X Vai su X
Radio1 Rai. . #Radio1 Ogni venerdì alle 15.05 "Non Solo parole" con #Noemi e #PatrizioRuviglioni. La musica raccontata attraverso ascolti guidati, interviste e aneddoti. “Ci sono sempre dei diamanti da trovare in questo oceano di musica”, dice la cantante al - facebook.com Vai su Facebook
Ascolti tv venerdì 3 ottobre: Tale e quale show 2025, Tradimento, Propaganda Live - Ascolti tv 3 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ... Come scrive tpi.it
Ascolti tv del 3 settembre, Stefano De Martino cerca la rivincita su Gerry Scotti - La sfida nel prime time tra Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5 è la più importante in tv. Segnala dilei.it