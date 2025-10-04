Ascolti TV | Venerdì 3 Ottobre 2025 Tale e Quale Show supera i 3 milioni 19.9% Tradimento stabile al 14.8%

Nella serata di ieri, venerdì 3 ottobre 2025, su Rai1 Tale e Quale Show ( qui il resoconto della seconda puntata ) ha interessato 3.063.000 spettatori pari al 19.9% di share. Su Canale5 Tradimento ha conquistato 2.119.000 spettatori con uno share del 14.8%. Su Rai2 La furia di un uomo – Wrath of Man intrattiene 785.000 spettatori pari al 4.7%. Su Italia1 Robin Hood incolla davanti al video 903.000 spettatori con il 5.7%. Su Rai3 FarWest segna 395.000 spettatori (2.6%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.209.000 spettatori (9.3%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 1.044.000 spettatori e l'8.

