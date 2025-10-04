Ascolti TV venerdì 3 ottobre 2025 | i programmi più seguiti della serata

La serata di venerdì 3 ottobre 2025 ha visto Tale e Quale Show confermarsi leader di ascolti, mentre Tradimento mantiene numeri solidi su Canale5. Bene anche Quarto Grado e Propaganda Live, mentre deludono alcuni. L'articolo proviene da Tivvùsia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Ascolti TV venerdì 3 ottobre 2025: i programmi più seguiti della serata

In questa notizia si parla di: ascolti - venerd

#Radio1 Ogni venerdì alle 15.05 "Non Solo parole" con #Noemi e #PatrizioRuviglioni. La musica raccontata attraverso ascolti guidati, interviste e aneddoti. “Ci sono sempre dei diamanti da trovare in questo oceano di musica”, dice la cantante al microfono di - X Vai su X

Radio1 Rai. . #Radio1 Ogni venerdì alle 15.05 "Non Solo parole" con #Noemi e #PatrizioRuviglioni. La musica raccontata attraverso ascolti guidati, interviste e aneddoti. “Ci sono sempre dei diamanti da trovare in questo oceano di musica”, dice la cantante al - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti tv venerdì 3 ottobre: Tale e quale show 2025, Tradimento, Propaganda Live - Ascolti tv 3 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ... Da tpi.it

Ascolti tv del 3 ottobre, Stefano De Martino passa il testimone a Carlo Conti - Su Rai 1 prima va in onda “Affari Tuoi” e poi “Tale e Quale Show”, mentre su Canale 5 “Tradimento” segue a “La Ruota della Fortuna”: chi vince? dilei.it scrive