ascolti tv del 3 ottobre stefano de martino passa il testimone a carlo conti

Venerdì sera su Rai 1 è andata in onda una nuova sfida di Tale e Quale Show. E Canale 5 ha risposto con la fiction turca Tradimento. Ma i dati di ascolto di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna lasciano tutti col fiato sospeso. Dunque, Stefano De Martino, alla conduzione di Affari Tuoi su Rai 1, ha passato il testimone a Carlo Conti, grande protagonista della serata del venerdì con il suo Tale e Quale Show. E intanto cresce l’attesa per vedere Milly Carlucci tra i pacchi, prima di presentare Ballando con le Stelle.  Canale 5 sta tranquilla con Gerry Scotti che continua ad essere il fenomeno dello share. 🔗 Leggi su Dilei.it

