Ascolti TV 4 Ottobre 2025 | i dati Auditel della prima serata

Atomheartmagazine.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolti TV 4 Ottobre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri sabato 4 ottobre 2025. La  serata televisiva del 4 Ottobre 2025  ha proposto un mix di cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su  Ballando Con Le Stelle, mentre Canale 5 ha risposto con  Tu Si Que Vales, Italia 1 ha offerto  L’Era Glaciale 2, Rete 4 ha trasmesso Stolen e La7 ha proposto talk e approfondimento con In Altre Parole. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

ascolti tv 4 ottobre 2025 i dati auditel della prima serata

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 4 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata

In questa notizia si parla di: ascolti - ottobre

Ascolti TV 1 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata

Ascolti tv mercoledì 1 ottobre: La ragazza del mare, Io canto family, San Andreas

Ascolti tv dell’1 ottobre 2025, Stefano De Martino accorcia le distanze da Gerry Scotti?

ascolti tv 4 ottobreAscolti tv mercoledì 1 ottobre: Il commissario Montalbano, Io canto family, San Andreas - Ascolti tv 1 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... Come scrive tpi.it

ascolti tv 4 ottobreAscolti tv ieri 3 ottobre 2025: dati Auditel e share tv - Ascolti tv ieri 3 ottobre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di venerdì 3 ottobre 2025. Segnala mam-e.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv 4 Ottobre