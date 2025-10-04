Ascolti TV 4 Ottobre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri sabato 4 ottobre 2025. La serata televisiva del 4 Ottobre 2025 ha proposto un mix di cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Ballando Con Le Stelle, mentre Canale 5 ha risposto con Tu Si Que Vales, Italia 1 ha offerto L’Era Glaciale 2, Rete 4 ha trasmesso Stolen e La7 ha proposto talk e approfondimento con In Altre Parole. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 4 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata