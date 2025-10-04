Ascolti Tv 3 ottobre | chi ha vinto tra la Ruota della Fortuna e Affari Tuoi i dati di Tale e Quale Show

Fanpage.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua la sfida dell'access prime time tra Affari Tuoi con Stefano de Martino e La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. In prima serata, invece, in onda Tale e Quale Show: tutti i dati di venerdì 3 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ascolti - ottobre

Ascolti TV 1 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata

Ascolti tv mercoledì 1 ottobre: La ragazza del mare, Io canto family, San Andreas

Ascolti tv dell’1 ottobre 2025, Stefano De Martino accorcia le distanze da Gerry Scotti?

ascolti tv 3 ottobreAscolti Tv 3 ottobre: chi ha vinto tra la Ruota della Fortuna e Affari Tuoi, i dati di Tale e Quale Show - Continua la sfida dell'access prime time tra Affari Tuoi con Stefano de Martino e La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti ... Lo riporta fanpage.it

Ascolti tv ieri 3 ottobre 2025: dati Auditel e share tv - Ascolti tv ieri 3 ottobre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di venerdì 3 ottobre 2025. Riporta mam-e.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv 3 Ottobre