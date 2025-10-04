Ascolti tv 3 ottobre 2025 | Tale e Quale Show Tradimento Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Superguidatv.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolti tv di venerdì 3 ottobre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Tale e Quale Show 2025 ” contro “ Tradimento “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 3 ottobre 2025? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Tale e Quale Show vs Tradimento. Auditel ieri sera, 3 ottobre 2025. Sfida Rai1 e Canale 5: “Tale e Quale Show 2025” contro “Tradimento”. Chi ha vinto? Rai1: Tale e Quale Show 2025, la nuova puntata del varietà condotto da Carlo Conti ha intrattenuto alla tv 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

ascolti tv 3 ottobre 2025 tale e quale show tradimento affari tuoi la ruota della fortuna dati auditel

© Superguidatv.it - Ascolti tv 3 ottobre 2025: Tale e Quale Show, Tradimento, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

In questa notizia si parla di: ascolti - ottobre

Ascolti TV 1 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata

Ascolti tv mercoledì 1 ottobre: La ragazza del mare, Io canto family, San Andreas

Ascolti tv dell’1 ottobre 2025, Stefano De Martino accorcia le distanze da Gerry Scotti?

ascolti tv 3 ottobreAscolti Tv 3 ottobre: chi ha vinto tra la Ruota della Fortuna e Affari Tuoi, i dati di Tale e Quale Show - Continua la sfida dell'access prime time tra Affari Tuoi con Stefano de Martino e La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti ... Come scrive fanpage.it

Ascolti tv ieri 3 ottobre 2025: dati Auditel e share tv - Ascolti tv ieri 3 ottobre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di venerdì 3 ottobre 2025. Lo riporta mam-e.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv 3 Ottobre