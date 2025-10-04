Ascolti Tale e Quale Show cresce e vince la serata Quarto Grado sul podio

Gli ascolti del venerdì telvisivo vedono in prime time su Rai1 la seconda puntata della nuova stagione di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti conquistare una media di 3.063.000 spettatori pari al 19.9% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la serie Tradimento sigla invece una media di 2.119.000 spettatori pari al 14.8%. Su Rai2, il film La furia di un uomo - Wrath of Man totalizza una media di 785.000 individui all'ascolto pari al 4.7% di share. Su Rai3, la nuova edizione di FarWest condotto da Salvo Sottile segna il 2.6% pari a una media di 395.000 teste (presentazione: 388.000 - 2.0%). 🔗 Leggi su Iltempo.it

