Artigiani di pace sabato 11 ottobre veglia per la pace alla vigilia della Marcia Perugia-Assisi
Sabato 11, alle 21, in Cattedrale, il vescovo Ivan Maffeis presiederà una veglia per la pace alla vigilia della Marcia Perugia-Assisi e nell'anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II.Porta la sua testimonianza e la sua riflessione padre Francesco Patton, che dal maggio 2016 alla fine di.
“Artigiani della Pace”, giovani da tutta Italia per aiutare le comunità in Palestina
Artigiani della Pace, il nostro impegno con il popolo palestinese
L’arcivescovo Renna alla Carovana della Pace: "Siamo artigiani e architetti di pace"
Oggi è l'anniversario della firma di "Fratelli Tutti"! Dopo anni, il messaggio di Papa Francesco ci ispira ad essere artigiani di pace e a superare ogni muro. La fraternità è l'unica via per un'amicizia sociale capace di generare un'economia più giusta e un futuro d
La Tecnica della Scuola. . Come essere costruttori, artigiani ed architetti di pace (come disse Papa Francesco)? Come imparare e fare pace, quella pace che Papa Leone XIV sin dal suo primo saluto dopo l'elezione ha definito disarmata e disarmante. Quale il
Diocesi: Trani, un laboratorio formativo per diventare "Artigiani di pace" - Pace", un evento volto ad approfondire il messaggio
Agenda per la pace 2025, il ruolo dell'Europa e le sfide del Giubileo della speranza - Roma, 16 gennaio 2025 – In un mondo infiammato dalle guerre, con il conflitto in Ucraina in corso e la fragile tregua di Gaza appesa a un filo, gli artigiani della pace si incontrano per dialogare