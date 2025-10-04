Artigiani di pace sabato 11 ottobre veglia per la pace alla vigilia della Marcia Perugia-Assisi

Perugiatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11, alle 21, in Cattedrale, il vescovo Ivan Maffeis presiederà una veglia per la pace alla vigilia della Marcia Perugia-Assisi e nell’anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II.Porta la sua testimonianza e la sua riflessione padre Francesco Patton, che dal maggio 2016 alla fine di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: artigiani - pace

“Artigiani della Pace”, giovani da tutta Italia per aiutare le comunità in Palestina

Artigiani della Pace, il nostro impegno con il popolo palestinese

L’arcivescovo Renna alla Carovana della Pace: "Siamo artigiani e architetti di pace"

Diocesi: Trani, un laboratorio formativo per diventare “Artigiani di pace” - Pace”, un evento volto ad approfondire il messaggio ... Segnala agensir.it

Agenda per la pace 2025, il ruolo dell’Europa e le sfide del Giubileo della speranza - Roma, 16 gennaio 2025 – In un mondo infiammato dalle guerre, con il conflitto in Ucraina in corso e la fragile tregua di Gaza appesa a un filo, gli artigiani della pace si incontrano per dialogare ... Riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Artigiani Pace Sabato 11