Artigiani di pace sabato 11 ottobre veglia per la pace alla vigilia della Marcia Perugia-Assisi

Perugiatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11, alle 21, in Cattedrale, il vescovo Ivan Maffeis presiederà una veglia per la pace alla vigilia della Marcia Perugia-Assisi e nell’anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II.Porta la sua testimonianza e la sua riflessione padre Francesco Patton, che dal maggio 2016 alla fine di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: artigiani - pace

“Artigiani della Pace”, giovani da tutta Italia per aiutare le comunità in Palestina

Artigiani della Pace, il nostro impegno con il popolo palestinese

L’arcivescovo Renna alla Carovana della Pace: "Siamo artigiani e architetti di pace"

artigiani pace sabato 11Artigiani di pace, sabato 11 ottobre veglia per la pace alla vigilia della Marcia Perugia-Assisi - Sabato 11, alle 21, in Cattedrale, il vescovo Ivan Maffeis presiederà una veglia per la pace alla vigilia della Marcia Perugia- Segnala perugiatoday.it

Visani: "Dobbiamo essere artigiani della pace" - Il presidente del Consiglio comunale, Roberto Visani, ha partecipato ieri a Reggio Emilia alle celebrazioni dell’81esimo anniversario dell’eccidio dei sette... ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Artigiani Pace Sabato 11